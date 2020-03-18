Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم موسى
Advertisements

أصبح في حكم المؤكد اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بتأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وأشارت تقارير إعلامية  إلى أن مسئولي الاتحاد الإفريقي يدرسون الإعلان رسميا عن تأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

و تلعب مباريات دور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا،في شهر مايو المقبل، بمشاركة الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب.

بينما يتانفس بيراميدز  في دور نصف نهائي الكونفدرالية، ومن المقرر أن يلتقي مع حوريا الغيني، والنصف نهائي الآخر سيجمع بين نهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير المغربي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اصابات الكورونا

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ 37 دقيقة

أول توقيع من المصري على أزمة كريم العراقي مع الزمالك

منذ ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 4 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الكاف يعلن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019

اتحاد الكرة يكشف مصير السوبر المحلي

عاجل.. الخطيب يحسم مصير لاسارتي مع الأهلي

فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

خاص - مدرب الأهلي يكشف موقفه من التعديلات المنتظرة لـ"كاف" بخصوص نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أحمد أحمد: نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

04:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status