"كورونا الحلزونا" لنجل شعبان عبد الرحيم تحقق نجاحا.. والجمهور: أغنية هادفة (فيديو)





طرح نجل المطرب الشعبي المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية تناولت جوانب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، الذي صنف كوباء عالمي.





وأطلق عصام شعبان عبد الرحيم اسم "كورونا الحلزونا" على الأغنية الجديدة، التي كتب كلماتها الشاعر إسلام خليل، رفيق مشوار شعبان عبد الرحيم، وكتب له كل أغنياته الشهيرة، ومنها "هبطل السجاير" و"أنا بكره إسرائيل".





واتسمت الأغنية بخف الظل والبساطة، كما تعمد إسلام خليل فيها كتابة كلماتها على اللحن الشعبي الشهير، الذي قدم على أنغامه العديد من أغنيات شعبان عبد الرحيم.





وعلق البعض بتعليقات إيجابية على الأغنية كالأتي: "أغنية هادفة الله يجعلها في ميزان حسناتك"، "جزاك الله خيرا، هذا هو الفن فعلا الذي يحمل رسالة نبيلة".















