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أول توقيع من المصري على أزمة كريم العراقي مع الزمالك

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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علق النادي المصري البورسعيدي على تصريحات لاعبه الشاب كريم العراقي لاعب المنتخب الوطني، عن حقيقة توقيعه على بياض لناديالزمالك.

وأكد محمد الخولي نائب رئيس المصري ، أن كريم العراقي لاعب الفريق، كان واجبا عليه توضيح موقفه أمام جماهير مدينة بورسعيد.

وقال الخولي في إعلامية أن كريم العراقي كان لازما عليه أن يوضح لجماهير بورسعيد موقفه، خاصة وأن بعض الإعلاميين نشروا الخبر بطريقة سيئة، ولكن اللاعب وضح موقفه أمام الجميع

جدير بالذكر أن مدافع المصري قد أكد التزامه بعقده مع ناديه نافيا في الوقت ذاته ما تردد في الفترة الأخيرة بالتوقيع لنادي الزمالك أو الأهلي.

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