محلل سياسي لــ"الفجر": نجاح الأمن بحضرموت يعود إلى المواطن الحضرمي المسالم.. وهذه رسالتنا للحكومة اليمنية(حوار)

كشف المحلل السياسي "خالد فرج سعيد باجيده" أن أسباب نجاح الأمن والإستقرار في محافظة حضرموت يعود إلى المواطن الحضرمي المسالم، وتشكيل الأجهزة الأمنية من أبناء المحافظة النخبة الحضرمية وهذا كله ينطبق على مديريات ساحل حضرموت أما مديريات الوادي والصحراء بالمحافظة فهي تختلف بعدم الأمن والإستقرار لأن أجهزتها الأمنية والعسكرية غالبيتها من محافظات أخرى.





وأضاف"باجيده" في حديث خاص لــ"الفجر"، أن اللواء الركن قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج سالمين البحسني ابن المحافظة رجل ذوحنكة سياسية جعلته يجنب المحافظة من الصراعات التي توجد في أغلب المحافظات، وهذا شي يشكرعلية فهو يعمل ليل نهار على تثبيت الأمن والإستقرار والتنمية والتعليم والصحة.





وأكد بأن تثبت الأمن بالمحافظة جاء بعد طرد تنظيم القاعدة بفضل أبناء المحافظة والدعم العسكري والمادي والاستخباراتي من دول التحالف العربي ، بقيادة المملكة العربيه السعودية ، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي دربت النخب الحضرمية.





وأشار "باجيده" أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بمجهود كبير في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وضحت بأبناءها وبالغالي والرخيص في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار وهذا لاينكرة إلا جاحد.





◄اتفاق الرياض





وحل اتفاق الرياض قال "باجيده" بأن مدة اتفاق الرياض انتهت وباتت الأمور من السئ إلى الأسوأ وهذا لايخفا على أحد من المعرقل ومن الذي لايريد خير لهذه البلاد فهم معروفين وعلى هرم السلطة لان اتفاق الرياض ينهي سلطتهم وينهي فسادهم وينهي نهبهم لأموال الشعب.





◄ حزب الإصلاح





وحول حزب الإصلاح اليمني ، قال للأسف حزب إلاصلاح لا يروا في هذا الوطن إلا مصالحهم الشخصية الضيقة ، فهم يعتبرون كل إصلاحي فهو معهم وحبيبهم وباقي البشر أعداء بالنسبه لهم وأصبحو يسيرو الدولة بأكملها لمصالحهم فقط عملوا على تجويع هذا الشعب.





رسالة للحكومة الشرعية





ووجه "خالد باجيده" رسالة للحكومة الشرعية، وقال على الحكومة اليمنية أن تتقي الله في نفسها شعب بكاملة يعذب من فشلها فهي لاتقدر توفر للمواطن أبسط حقوقة المعيشية، لأن الجميع عايشيين خارج البلاد ولايهمهم توفير أبسط الحقوق للأسف ،وعليها تقوم بالتزاماتها بتنفيذ اتفاق الرياض الذي بتطبيقه تسير الأمور في المسار الصحيح وتعطي المحافظات المحررة أبسط حقوقها وتتحسن خدماتها ويتحسن أمنها واستقرارها أكثر فأكثر لأن أمنها وجيشها يكون من أبناءها.





◄ ماذا تريد إيران من اليمن





وقال "خالد باجيده" إن إيران تريد أن تبسيط نفوذها على هذه الدولة التي موقعها الجغرافي يطلع على مضيق باب المنذب والسيطرة على موانئها وجزرها وامتداد مذهبها الشيعي وسيطرتها على القرار العربي وأن تقوم بتهديد دول الجوار لهذه الدولة وخاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.





◄ دور الأمم المتحدة





وحول دور الأمم المتحدة والتعامل مع الأزمة اليمنية قال "باجيده" إن دور الأمم المتحدة للأسف سلبي جداً، فأغلب القرارات التي وضعتها الأمم المتحدة لاتنفذ وخاصة القرارات التي تتعلق بالجنوب العربي منذ حرب 1994 التي شنتة القوات الشمالية الغازية على شعب الجنوب.