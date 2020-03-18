ريال مدريد يضحي بجاريث بيل

أصبح الويلزي جاريث بيل قريبا من الرحيل عن نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تراجع مستواه بشكل كبير في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتخلص من خدمات الويلزي جاريس بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لإبرام تعاقدات قوية استعدادًا للموسم المقبل.

وتأتي رغبة ريال مدريد في رحيل جاريث بيل بعدما فشل في استعادة مستواه خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يحصل على راتب ضخم بقيمة 17 مليون يورو، كما أنه عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح يشغل مكانا من خارج الاتحاد بقائمة الملكي.

وأشارت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد يدركون جيدًا أن التخلص من "بيل" ليس أمرًا سهلا.

,ومن جانبه يرغب جاريث بيل في استكمال عقده مع ريال مدريد حتي 2022، ولا يريد الرحيل عن النادي الملكي خلال الفترة الحالية، حيث أكد وكيل أعماله أنه سعيد في النادي الملكي ولا يرغب في مغادرة النادي.

وأشارت تقارير أنه حال اصرار ريال مدريد على رحيل اللاعب قد يكون ذلك للدوري الأمريكي أو الدوري الانجليزي.