كوتينيو يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ

بات من المرجح رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، في نهاية الموسم الحالي، وبعد إنتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي للنادي البافاري.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لن يفعل بند الشراء النهائي في عقد لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لصفوف الفريق من نادي برشلونة الإسباني، واللاعب سوف يرحل عن ألمانيا نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي بايرن ميونيخ لن يضم "كوتينيو" بشكل نهائي، واللاعب سوف يرحل عن النادي البافاري في نهائية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية أن كوتينيو يرغب في الرحيل عن الدوري الألماني خلال الموسم المقبل.

يذكر أن فيليب كوتينيو انتقل لصفوف بايرن ميونيخ الألماني قادما من نادي برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء النهائي مقابل 12 مليون يورو.