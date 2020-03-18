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لاعبو الأهلي يشاركون في تحدي "البقاء في المنزل"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:50 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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في ظل تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، والمطالبة بالمكوث في المنازل، دخل الرياضيون في تحدي "البقاء بالمنزل" وذلك من أجل التوعية للحد من انتشاره حسب تعليمات الدولة ووزارة الصحة.

حسام غالي يشارك في تحدي "البقاء في المنزل"

من ضمن هؤلاء عدد كبير من لاعبي الأهلي، منهم حسام غالي لاعب الأحمر المعتزل، ومدير الكرة حاليًا بفريق الجونة، حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قام خلاله باستعراض لمهاراته الكروية بعد استخدام مطهر اليدين، وقال حسام غالي: قبلت التحدي من مصطفى شوبير وأتحدى أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد ناجي جدو.

محمد هاني يشارك في تحدي "البقاء في المنزل"

بالإضافة إلى محمد هانى لاعب الأهلي، الذي قبل تحدي رمضان صبحى زميله بالفريق حين نشر صور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر واستعرض هاني خلال فيديو مهاراته مستبدلاً الكرة بـ"بكرة مناديل"، وقال، "اتحدى أحمد فتحى وأيمن أشرف والمالى اليو ديانج".

عصام الحضري يشارك في تحدي "البقاء في المنزل"

وشارك حارس الأهلي المعتزل عصام الحضري في تحدي البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، تحت عنوان "تحدي البقاء بالمنزل"، وظهر حاملا طفله على كتفيه أثناء أداء عدد من التمرينات الخفيفة في منزله، فضلاً عن غسل يديه قبل الدخول في خوض بعض التدريبات البدنية.

رمضان صبحي يشارك في تحدي "البقاء في المنزل"

رمضان صبحي لاعب الأهلي قام بنشر صورًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث استخدم معقم اليدين أولاً ثم أمسك ببكرة المناديل وقام باستعراض لمهاراته، وعلق صبحي: "أتحدى شريف إكرامي في "تحدي أبقى في المنزل".

محمود كهربا يشارك في تحدي"البقاء في المنزل"

كما دخل محمود كهربا لاعب النادى الأهلى فى تحدى البقاء في المنزل ونشر فيديو له من التحدى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وقام بترشيح كل من محمد صلاح ومحمد الشناوى وصالح جمعة والفنان حمدى المرغنى للقيام بالتحدي.

شريف إكرامي يشارك في تحدي "البقاء في المنزل"

ونشر شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث بوصلة استعراضية لمهاراته الكروية مستبدلًا الكرة بكرة مناديل.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي في البلاد بداية الأسبوع الجاري، وذلك للحد من فرص انتشار العدوى بين اللاعبين أو المشجعين.

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معقم اليدين معقم مطة

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