هشام حطب يكشف مصير أولمبياد طوكيو 2020

تحدث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن مصير أولمبياد طوكيو 2020، والتى مهددة بالتأجيل بسبب إنتشار فيروس كورونا والذى إنتشر خلال الاونة الأخيرة وأدي لتعليق كافة الأنشطة الرياضية.

وكشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انه سيعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو

وقال حطب في مداخلة ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "سنتواصل عبر مكالمات الفيديو من أجل دراسة آخر المستجدات في الرياضة بسبب فيروس كورونا"

وتابع: "الأمور تسير كما هي مخطط لها ونتمنى انتهاء تلك الأزمة على خير"