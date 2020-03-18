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نجوم رياضية تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:35 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يعاني العالم من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أدى إلى تعليق معظم النشاطات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى إصابة العديد من نجوم كرة القدم.

كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

حيث لم يتوقف فيروس كورونا عن الانتشار، وتم إصابة 35% من أفراد فريق فالنسيا، 6 أفراد أيضاً من نادي إسبانيول الإسباني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز نجوم الكرة العالمية الذين تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا.

لورنزو إنسيني

قام اللاعب لورنزو إنسيني، لاعب نادي نابولي الإيطالي، بالتبرع لمحاربة فيروس كورونا بدفع 100 الف يورو من أجل المساعدة.

حيث صرح فينسينزو دي لوكا، حاكم منطقة كامبانيا، في جنوب إيطاليا، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قائلا:" أود أن أشكر لورنزو إنسيني، إنه أحد أكثر الأشخاص نشاطا في نابولي عندما يتعلق الأمر بمساعدة المستشفيات، بعد تبرعه بمبلغ 100 ألف يورو لمحاربة الفيروس ومساعدة المستشفيات".

جوسيب إيليشيتش

تبرع جوسيب إيليشيتش، لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، بالكرة التي حصل عليها بعد رباعيته في مرمي فالنسيا الإسباني بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى مستشفى "جيوفاني" في بيرجامو كنوع من الشكر والتضامن مع الطاقم الطبي على جهودهم لمواجهة الفيروس اللعين.

وتحدث إيليشيتش، خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، قائلاً : "نحن أيضا بجانبكم يا ملائكتنا لنفوز بأهم مباراة".

ساديو ماني

تبرع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بمبلغ مالي لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وظهر ساديو مانى عبر مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعلن من خلاله التبرع بـ45 ألف يورو كمساهمة منه لعلاج مرضى فيروس كورونا بالسنغال.

كريستيانو رونالدو

أشارت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، قام بتحويل كل فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات لمساعدة المصابين بفيروس كورونا بالمجان.

وأوضحت التقارير أن رونالدو دفع رواتب الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات من ماله الخاص.

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