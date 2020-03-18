شاهد.. عبير صبري تخضع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا" (فيديو)





المسلسل بطولة النجمة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتتعاون فيه عبير صبري مع النجمة يسرا للمرة الأولى في الدراما.





ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.













