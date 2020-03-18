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شاهد.. عبير صبري تخضع لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا" (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:23 ص
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بوابة الفجر
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نشرت الفنانة عبير صبري، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي تخضع للكشف عن فيروس كورونا بجهاز قياس الحرارة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "إجراءات تعقيم لوكيشن تصوير مسلسل (دهب عيره).. بجهاز قياس الحرارة والكحول الطبي برافو فريق إنتاج المسلسل.. ربنا يحفظنا جميعا".

المسلسل بطولة النجمة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتتعاون فيه عبير صبري مع النجمة يسرا للمرة الأولى في الدراما.

ويشارك في بطولة العمل كلاً من حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل.





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