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يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجم توتنهام

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:46 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مه هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن قادة نادي يوفنتوس وضعوا هاري كين على رأس أولوياتهم، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت الصحيفة، على أن قادة السيدة العجوز يعتقدون بأن هاري كين اللاعب المثالي لدعم كريستيانو رونالدو، وأيضاً لخلافة المهاجم جونزالو هيجواين.

 

وجدير بالذكر أن هناك العديد من الأندية الاوروبية، التي ترغب في الحصول على خدمات النجم الإنجليزي، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، علماً أن اللاعب حريص على الرحيل.

 

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