Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم كرة القدم المغربية يقودوا حملة للتبرع لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

قام نجوم كرة القدم المغربية، بدعم الأسر الفقيرة، من أجل البقاء فى منازلهم، لمحاربة فيروس كورونا المستجد والذى إنتشر خلال الاونة الأخيرة فى عدد كبير من الدول فى العالم.

وكان وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمُعار لفريق الاتفاق السعودي، قد أعلن أمس عن مبادرة حث فيها المشاهير والفنانين على مساعدة العائلات أصحاب الظروف الصعبة.

وكتب أزارو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام" :ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل ".

وأضاف :"أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات ذات الظروف الصعبة.. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وتسببت مبادرة أزارو، فى أيضًا قيام النجم المغربي الأخر حميد أحداد لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب الرجاء المغربي الحالي، بقيامه بالتبرع للمتضررين من فيروس كورونا.

وكتب أحداد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى" إنستجرام ":" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات".

وأضاف : "فلذلك سأخصص جزء من راتبي للعائلات، التي لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثًا عن العمل، وأرجو من المشاهير مساعدة العائلات في هذه الظروف الصعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وقام أيضًا النجم عبدالرزاق حمدلله نجم النصر السعودي، بالإنضمام للمبادرة التى أطلقها وليد أزارو، بالتبرع ل 1000 عائلة من المتضررين بسبب فيروس كورونا.

وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" :“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:“المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا“.

وأضاف :" وفي ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا من باب المسؤولية كل بحسب قدرته، قررت أن أتكفل بـ 1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر“.

Advertisements

أخبار تهمك

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 12 ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 21 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ أقل من ساعتين

فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 15 ساعة

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 9 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

02:49 ص

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status