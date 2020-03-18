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وسام بن يدر يكشف كواليس محاولات تعاقد برشلونة معه

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:53 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي، وسام بن يدر، عن كواليس عرض نادي برشلونة للحصول على خدماته، وخاصة في سوق الإنتقالات الشتوية الماضية في يناير.

وصرح بن يدر لشبكة "Onze Mondial"، قائلا: "إهتمام برشلونة؟ في الصيف الماضي، على سبيل المثال، أخذوا معلومات عني عدة مرات، وكان من الممكن حدوث أمر ما في الشتاء".

وتابع: "إهتمام برشلونة بضمي يوضح أنني أقوم بعمل جيد، لكن بقيت محترف وركزت على أدائي مع موناكو، عندما أبدى برشلونة إهتمامه أخذتها على أنها ميزة إضافية، كمكافأة".

وكان وسام بن يدر صاحب الـ29 عاماً قد انضم لصفوف موناكو في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو قادماً من إشبيلية، وسجل هذا الموسم في الدوري الفرنسي 18 هدفاً.

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