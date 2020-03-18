‏بسبب "كورونا".. "ناسا" تطالب العاملين بالعمل عن بعد

أفادت فضائية "العربية" في خبرا عاجل لها أن طالبت وكالة ناسا NASA الأمريكية للفضاء، طالبت العاملين والمتعاقدين معها بالعمل عن بعد حتى إشعار آخر، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وكانت الصين أعلنت عن عقار Favipiravir، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19)، وفقا لما ذكره مسؤول صيني الثلاثاء.





قال تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا إن فافيبيرافير، دواء الأنفلونزا الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، بل جعل متلقيه أقل استجابة لفرص الإصابة بالفيروس.





وشارك أكثر من 80 مريضا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بما في ذلك 35 مريضا تناولوا فافيبيرافير و45 مريضا في مجموعة مراقبة. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة بالمرضى في المجموعة الضابطة.





وكشفت دراسة سريرية عشوائية متعددة المراكز اجرتها مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان أن التأثير العلاجي لـ Favipiravir أفضل بكثير من تأثير المجموعة الضابطة.





وقال تشانج إن فافيبيرافير يجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ COVID-19 في أسرع وقت ممكن.





وأضافت تشانج أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة أدوية صينية لإنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض، وفريق الباحثين يقوده تشين وأي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

يأتي هذا بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "لقاحًا ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة".





كما أضاف: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتًا إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".





وكان باحثون من "مركز كيزر للأبحاث" في واشنطن، بدأوا أمس إجراء تجارب على 45 شخصًا، بإعطائهم جرعتين لمدة شهرين. وقالت الطبيبة ليزا جاكسون التي تشرف على تلك التجارب: "نحن فريق فيروس كورونا الآن. الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".