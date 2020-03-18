Advertisements
Advertisements
Advertisements

‏بسبب "كورونا".. "ناسا" تطالب العاملين بالعمل عن بعد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:34 ص
Advertisements
ناسا
ناسا
مروة عبدالعزيز
Advertisements
أفادت فضائية "العربية" في خبرا عاجل لها أن طالبت وكالة ناسا NASA الأمريكية للفضاء، طالبت العاملين والمتعاقدين معها بالعمل عن بعد حتى إشعار آخر، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت الصين أعلنت عن عقار Favipiravir، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19)، وفقا لما ذكره مسؤول صيني الثلاثاء.

قال تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا إن فافيبيرافير، دواء الأنفلونزا الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، بل جعل متلقيه أقل استجابة لفرص الإصابة بالفيروس.

وشارك أكثر من 80 مريضا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بما في ذلك 35 مريضا تناولوا فافيبيرافير و45 مريضا في مجموعة مراقبة. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة بالمرضى في المجموعة الضابطة.

وكشفت دراسة سريرية عشوائية متعددة المراكز اجرتها مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان أن التأثير العلاجي لـ Favipiravir أفضل بكثير من تأثير المجموعة الضابطة.

وقال تشانج إن فافيبيرافير يجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ COVID-19 في أسرع وقت ممكن.

وأضافت تشانج أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة أدوية صينية لإنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض، وفريق الباحثين يقوده تشين وأي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.
يأتي هذا بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن "لقاحًا ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة".

كما أضاف: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتًا إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".

وكان باحثون من "مركز كيزر للأبحاث" في واشنطن، بدأوا أمس إجراء تجارب على 45 شخصًا، بإعطائهم جرعتين لمدة شهرين. وقالت الطبيبة ليزا جاكسون التي تشرف على تلك التجارب: "نحن فريق فيروس كورونا الآن. الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناسا التخلص من كورونا أخبار كورونا

أخبار تهمك

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ أقل من ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 11 ساعة

فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 7 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تطلق إنتاج أول علاج محتمل لفيروس كورونا

علماء صينيون يكشفون عن دواء غير متوقع قد يكون علاجًا لـ"كورونا"

ما هو أول علاج صيني لفيروس الكورونا؟

الصين توافق على استخدام عقار لالتهاب المفاصل لمرضى فيروس كورونا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سلوفينيا

ما هي العقبات التي يواجهها العالم لإنتاج علاج الكورنا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

02:49 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status