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لوشيسكو يحسم أمر جوميز

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:19 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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طالب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي إدارة النادي بضرورة الإبقاء على المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز مع الفريق.

ويعد جوميز أحد أهم لاعبي الفريق في الوقت الحالي، نظراً لما يمتلكه من قدرات فنية عالية وحس تهديفي مميز، جعله أحد أفضل المحترفين في تاريخ النادي.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة الشرق الأوسط، فإن جوميز أجل مناقشة مسألة تجديد تعاقده مع النادي حتى نهاية هذا الموسم.

وقاد الأسد الفرنسي جوميز، كما يلقبه جمهور الأهلي فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في ديسمبر الماضي، والتي سجل خلالها 11 هدفاً، جعلته هداف البطولة وأحسن لاعب بها.

والتحق جوميز بالهلال في صيف عام 2018 قادماً من جالطة سراي التركي، في صفقة بلغت 6 مليون يورو، بعقد يمتد لموسمين.

وسجل جوميز مع الهلال 60 هدفاً حتى الآن بجميع البطولات، جعلته ثاني أفضل هدافي الفريق الأجانب عبر تاريخه.

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