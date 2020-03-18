صراع الهدافيين.. ماذا قدم جوميز وحمد الله والسومة في الدوري السعودي؟

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صراعًا تقليديا لا يختلف كثيرا عن صراع الفرق، إلا أنه بين الثلاثي حمد الله وجوميز والسومة على لقب هداف الدوري السعودي الموسم الحالي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ماذا قدم حمد الله وجوميز والسومة في الدوري السعودي :-

عبد الرازق حمد الله

نجح المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة النصر، بعدما توج بلقب هدافي الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، برصيد 35 هدفا كأكبر معدل تهديفي، على مستوى اللاعبين المحترفين أو المحليين.

ويعول النصر على هداف فريقه، والذي يعتبر السلاح الأقوى للعالمي؛ لقدراته الفائقه في هز شباك الخصوم، حيث احتفظ حمد الله بصدارته لجدول ترتيب هدافي دوري المحترفين الموسم الحالي، بعدما أحرز 18 هدفًا، في حين صنع هدفين، في 20 مباراة.

وبلغة الارقام وحسب دقائق مشاركة المهاجم المغربي مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، فأنه يسجل هدفًا كل 94 دقيقة، بواقع 1691 دقيقة.

وتساعد قدرات حمد الله العالية في تحقيق طموحات جماهير العالمي بحصد لقب دوري المحترفين، حيث يحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.

بافيتيمبي جوميز

تراجعت الحصيلة التهديفية للفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الاول للكرة بنادي الهلال، بعد غيابه عن التهديف في آخر 5 مواجهات، ليتخلى عن الصدارة لحمد الله، وتوسيع الفارق إلى 4 أهداف.

ويتواجد جوميز في وصافة جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 14 هدفًا، بمعدل هدف كل 104 دقيقة، فيما صنع 4 أهداف آخرين.

فضلاً عن ذلك، فإن قدرات جوميز العالية ساهمت في تصدر الهلال لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

عمر السومة

يخطط السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، للعودة إلى لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما توج باللقب لمدة 3 مواسم متتالية قبل ان يغيب عنها أخر موسمين لحساب روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء، وحمدالله مهاجم العالمي.

ويحتل السومة المركز الثالث من جدول هدافي دوري المحترفين، برصيد 13 هدفًا، بواقع هدفا كل 112 دقيقة.

ويتواجد الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.

وبهذا يكون المغربي حمد الله على موعدا جديدا مع كتابة التاريخ، بعدما أصبح قريبًا من التتويج بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم.