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"كان السلام بالإيد صبح من بعيد لبعيد".. حكيم يوعي الجمهور بخطورة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:54 ص
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بوابة الفجر
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وجه المطرب حكيم رسالة، تحذير لجمهوره عن خطور فيروس كورونا المستجد.

وقال في الفيديو الذي نشره بحسابه عبر "إنستجرام": "تضامنًا مع كل شعوب العالم نخلي بالنا من نفسنا دي أول مرة في حياتي أغني في بيتي بلاش السلامات والأحضان وربنا يكفينا ويكفي مصر شر الأمراض والوباء".

وغنى حكيم خلال المقططع: "من قبل فيروس كورونا كان السلام بالإيد صبح السلام بالإشارة من بعيد لبعيد”.
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