الأندية الأكثر تأثراً بلعنة كورونا

أدى انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، إلى إلغاء وتأجيل الدوريات الخمس الكبرى، خوفاً من تزايد الأعداد المصابه بالفيروس اللعين.

حيث أعُلن يوم الجمعة الماضي عن تأجيل الدوري الإنجليزي والإلماني والفرنسي والإسباني، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

ولم يتوقف الأمر عند الأعداد المصابة بفيروس كورونا فقط، بل تزداد الأعداد كل يوم، وكان أخرها سداسي فريق إسبانيول الإسباني.

أبرز المصابين بفيروس كورونا

حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، وجاراي لاعب فالنسيا، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أكثر الأندية الإسبانية ضرراً من إنتشار فيروس كورونا.

فالنسيا المتضرر الأكبر في إسبانيا

حيث أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن 35% من لاعبيه وموظفيه مصابون بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية لكن من دون حالات خطيرة.

وقال النادي الإسباني، أن سبب تفشي فيروس كورونا جاء نتيجة رحلته الشهر الماضي إلى ميلانو، وذلك لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

وأضاف النادي:" على الرغم من الإجراءات المشددة التي اعتمدها النادي" بعد المباراة، أظهرت النتائج الأخيرة أن التعرض المتواصل لهذه المباريات تسبب باختبارات إيجابية لنحو 35%، من اللاعبين والمدربين".

كورونا يحتاج إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول الإسباني عن إصابة 6 من أعضاء الفريق الأول بالنادي بفيروس كورونا الجديد، الذي ضرب مختلف أنحاء العالم في الفترة الأخيرة.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي:" الاختبارات الطبية أثبتت إصابة 6 من أعضاء الفريق الأول والموظفين بالنادي بفيروس كورونا".

وتابع:" أن الحالات جميعها تم اكتشافها على الرغم من معاناة أصحابها من أعراض خفيفة وغير واضحة".

وبذلك يكون نادي إسبانيول هو الأكثر تضرراً في إسبانيا بفيروس كورونا، بعد نادي فالنسيا.