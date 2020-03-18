بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم الإعلامية مي الخرسيتي، بنشر أخبار كاذبة والتهكم على المصريين، موضحا أن ذلك "بعد أن خرجت علينا في العديد من المناسبات بفيديوهات تهاجم فيها الدولة المصرية ورجالها ورئيسها، وكانت تهاجم أي شيء في مصر، وبعد أن وصفت المصريين أنهم شعب متخلف، ومتحرش وهمجي منذ أن كانت في دولة أمريكا".





وتابع "صبري"، أن الخرسيتي قبل أن تدخل الأراضي المصرية برعت في تمثيل دور البنت المصرية الوطنية، وأنها تخاف على مصر، وكأنها وائل غنيم في نسخته النسائية، يطل علينا من جديد، ولكن التاريخ يفضح أمثالهم ولا ننسى ما فعلوه وهم يهاجمون الدولة المصرية، وفي هذه المرة نشرت -المبلغ ضدها- على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو بأسلوب جديد للبنت المصرية الوطنية التي تخاف على بلدها، بعد ما كانت تتهكم على الجيش وتسيء إلى رئيس الدولة، وتحرض ضد البلاد، حيث خرجت علينا وكأنها من تجار الدين، تدعو في الفيديو إلى التوبة لله وقراءة القرآن، وتحذرنا من أمريكا "التي تعلمت بها إزاي تأثر على الجمهور وتستقطبه وتخرج بالشائعات، أنه لا يوجد مرض اسمه كورونا وأنها لعبة أمريكية لرعب العالم"





وأضاف المحامي في بلاغه: أن "الخرسيتي" قالت: "إن الناس تخاف وتشتري وتخزن مشيدة بمناعة المصريين، وكأنها تدس السم في العسل بهذا الأداء التمثيلي وتلك الانفعالات المفتعلة، ودموع التماسيح، وتعبيرات الوجه المصطنعة، والإشارات والحركات المبالغ فيها، كما لو كانت تخاف على البلد وعلى الشعب".





وتابع: "ولا ننسى مواقفها القديمة التي تطل بوجهها القبيح في كل وقت حرضت فيه ضد البلد وعلى رئيس الدولة وعلى جيش مصر حتى لو مسكت ألف مصحف في يديها، ولكننا نعلم تلك الأجندة الصناعة الأجنبية التي جاءت بها -المبلغ ضدها- كي تشيع الشائعات وتحدث البلبلة وتنشر الرعب بين أطياف الشعب المصري، وتلك الأخبار الكاذبة الغرض منها تهديد استقرار وأمن البلاد وجعل الشعب في حالة هلع وخوف ورهبة من جراء ما تنشره المبلغ ضدها"، مطالبا بالتحقيق في البلاغ وإحالتها للمحاكمة الجنائية، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.