Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:25 ص
Advertisements
الإعلامية مي الخرسيتي
الإعلامية مي الخرسيتي
هدير حمزة
Advertisements
تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، يتهم الإعلامية مي الخرسيتي، بنشر أخبار كاذبة والتهكم على المصريين، موضحا أن ذلك "بعد أن خرجت علينا في العديد من المناسبات بفيديوهات تهاجم فيها الدولة المصرية ورجالها ورئيسها، وكانت تهاجم أي شيء في مصر، وبعد أن وصفت المصريين أنهم شعب متخلف، ومتحرش وهمجي منذ أن كانت في دولة أمريكا".

وتابع "صبري"، أن الخرسيتي قبل أن تدخل الأراضي المصرية برعت في تمثيل دور البنت المصرية الوطنية، وأنها تخاف على مصر، وكأنها وائل غنيم في نسخته النسائية، يطل علينا من جديد، ولكن التاريخ يفضح أمثالهم ولا ننسى ما فعلوه وهم يهاجمون الدولة المصرية، وفي هذه المرة نشرت -المبلغ ضدها- على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو بأسلوب جديد للبنت المصرية الوطنية التي تخاف على بلدها، بعد ما كانت تتهكم على الجيش وتسيء إلى رئيس الدولة، وتحرض ضد البلاد، حيث خرجت علينا وكأنها من تجار الدين، تدعو في الفيديو إلى التوبة لله وقراءة القرآن، وتحذرنا من أمريكا "التي تعلمت بها إزاي تأثر على الجمهور وتستقطبه وتخرج بالشائعات، أنه لا يوجد مرض اسمه كورونا وأنها لعبة أمريكية لرعب العالم"

وأضاف المحامي في بلاغه: أن "الخرسيتي" قالت: "إن الناس تخاف وتشتري وتخزن مشيدة بمناعة المصريين، وكأنها تدس السم في العسل بهذا الأداء التمثيلي وتلك الانفعالات المفتعلة، ودموع التماسيح، وتعبيرات الوجه المصطنعة، والإشارات والحركات المبالغ فيها، كما لو كانت تخاف على البلد وعلى الشعب".

وتابع: "ولا ننسى مواقفها القديمة التي تطل بوجهها القبيح في كل وقت حرضت فيه ضد البلد وعلى رئيس الدولة وعلى جيش مصر حتى لو مسكت ألف مصحف في يديها، ولكننا نعلم تلك الأجندة الصناعة الأجنبية التي جاءت بها -المبلغ ضدها- كي تشيع الشائعات وتحدث البلبلة وتنشر الرعب بين أطياف الشعب المصري، وتلك الأخبار الكاذبة الغرض منها تهديد استقرار وأمن البلاد وجعل الشعب في حالة هلع وخوف ورهبة من جراء ما تنشره المبلغ ضدها"، مطالبا بالتحقيق في البلاغ وإحالتها للمحاكمة الجنائية، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي
بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي
بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي
بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مي الخرسيتي كورونا فيروس كورونا سمير صبري بلاغ الإعلامية مي الخرسيتي

أخبار تهمك

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 14 ساعة

فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

منذ حوالي 4 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 19 ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 11 ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 7 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بلاغ يطالب بمحاكمة أيمن نور لتعاونه مع المخابرات التركية والتحريض ضد مصر

بلاغ يتهم عمرو واكد وخالد أبو النجا بالخيانة العظمي ونشر أخبار كاذبة

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا لظهوره بـ"الجزيرة" والاستقواء بالخارج

انتقادات واسعة بسبب تصريحات مي الخرسيتي.. تتهم هذه الدولة في أزمة كورونا

مي الخرسيتي تعود مجددا لإثارة الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن فيروس كورونا

من هي مي الخرسيتي التي تتصدر "ترند" جوجل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

02:49 ص

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status