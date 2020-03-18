Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات دمياط للحد من زحف "كورونا".. المحافظة توضح! (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:28 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
Advertisements
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في دمياط دون وفيات.

وأضافت "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تخفيض العاملين في القطاع الحكومي بالمحافظة، كما تم أخذ إجراءات بمنع الشيشة في الكافيهات وغلق "السايبرات التعليمية" وصالات الجيم والأسواق العشوائيةـ وتم تكليف كافة الجهات الإدارية بتعقيم وتطهير أماكن العمل وتم التأكيد على توفير جميع السلع الغذائية.
وتابعت محافظ دمياط: "النسبة للحالات المصابة بفيروس كورونا، ليست في منطقة واحدة في مناطق مختلفة بالمحافظة، والاشتباه اللي بيجيلنا بنعملها عزل في مستشفى الصدر والحميات لحد ما نعمل التحاليل، ولو النتيجة موجب بنودي الحالة لمستشفى العزل وبكرة هيكون عندنا مستشفى عزل جاهزة، وهتكون موجودة في رأس البر".

وأكملت: "بنأخد عينات من كل المخالطين للحالات، ممكن يكون عندنا حالات أكتر شوية علشان فريق الرصد عندنا بيتابع كل حالة، عندنا 14 حالة معزولة واخدين حاليا حوالي 450 عينة لغاية دلوقتي، ولا يوجد في الحجر الصحي سوى الـ14 حالة".

وأشارت محافظ دمياط إلى أن بعض الحالات الإيجابية كانت تعمل في الميناء وتم عمل تعقيم للميناء بالكامل، وهناك حالة أخرى كانت قادمة من الإمارات، أصيب بسببها 8 حالات تقريبا من إجمالي المصابين، لافتة إلى أنه تم تطهير جميع الأماكن الحكومية وسيتم تطهير المواصلات العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة دمياط كورونا تخفيض العاملين أخبار

أخبار تهمك

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ ساعة و نصف

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 17 ساعة

فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 9 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

10 معلومات عن مصاب "كورونا".. كيف تعاملت الصحة مع الحالة؟

مستشفى صدر العباسية: لدينا خبرة للتعامل مع كورونا 'لا داعي للقلق'

الصحة تطمئن المواطنين: نسبة الشفاء من الكورونا تصل إلى 97%

كواليس اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بأسوان

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

كيف تتابع وزارة الصحة المخالطين لمصابي فيروس كورونا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

06:24 ص

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

02:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status