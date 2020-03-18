إجراءات دمياط للحد من زحف "كورونا".. المحافظة توضح! (فيديو)

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في دمياط دون وفيات.





وأضافت "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تخفيض العاملين في القطاع الحكومي بالمحافظة، كما تم أخذ إجراءات بمنع الشيشة في الكافيهات وغلق "السايبرات التعليمية" وصالات الجيم والأسواق العشوائيةـ وتم تكليف كافة الجهات الإدارية بتعقيم وتطهير أماكن العمل وتم التأكيد على توفير جميع السلع الغذائية.

وتابعت محافظ دمياط: "النسبة للحالات المصابة بفيروس كورونا، ليست في منطقة واحدة في مناطق مختلفة بالمحافظة، والاشتباه اللي بيجيلنا بنعملها عزل في مستشفى الصدر والحميات لحد ما نعمل التحاليل، ولو النتيجة موجب بنودي الحالة لمستشفى العزل وبكرة هيكون عندنا مستشفى عزل جاهزة، وهتكون موجودة في رأس البر".





وأكملت: "بنأخد عينات من كل المخالطين للحالات، ممكن يكون عندنا حالات أكتر شوية علشان فريق الرصد عندنا بيتابع كل حالة، عندنا 14 حالة معزولة واخدين حاليا حوالي 450 عينة لغاية دلوقتي، ولا يوجد في الحجر الصحي سوى الـ14 حالة".





وأشارت محافظ دمياط إلى أن بعض الحالات الإيجابية كانت تعمل في الميناء وتم عمل تعقيم للميناء بالكامل، وهناك حالة أخرى كانت قادمة من الإمارات، أصيب بسببها 8 حالات تقريبا من إجمالي المصابين، لافتة إلى أنه تم تطهير جميع الأماكن الحكومية وسيتم تطهير المواصلات العامة.



