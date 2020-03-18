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إجراءات دمياط للحد من زحف "كورونا".. المحافظة توضح! (فيديو)
الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:28 ص
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مروة عبدالعزيز
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في دمياط دون وفيات.
وأضافت "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تخفيض العاملين في القطاع الحكومي بالمحافظة، كما تم أخذ إجراءات بمنع الشيشة في الكافيهات وغلق "السايبرات التعليمية" وصالات الجيم والأسواق العشوائيةـ وتم تكليف كافة الجهات الإدارية بتعقيم وتطهير أماكن العمل وتم التأكيد على توفير جميع السلع الغذائية.
وتابعت محافظ دمياط: "النسبة للحالات المصابة بفيروس كورونا، ليست في منطقة واحدة في مناطق مختلفة بالمحافظة، والاشتباه اللي بيجيلنا بنعملها عزل في مستشفى الصدر والحميات لحد ما نعمل التحاليل، ولو النتيجة موجب بنودي الحالة لمستشفى العزل وبكرة هيكون عندنا مستشفى عزل جاهزة، وهتكون موجودة في رأس البر".
وأكملت: "بنأخد عينات من كل المخالطين للحالات، ممكن يكون عندنا حالات أكتر شوية علشان فريق الرصد عندنا بيتابع كل حالة، عندنا 14 حالة معزولة واخدين حاليا حوالي 450 عينة لغاية دلوقتي، ولا يوجد في الحجر الصحي سوى الـ14 حالة".
وأشارت محافظ دمياط إلى أن بعض الحالات الإيجابية كانت تعمل في الميناء وتم عمل تعقيم للميناء بالكامل، وهناك حالة أخرى كانت قادمة من الإمارات، أصيب بسببها 8 حالات تقريبا من إجمالي المصابين، لافتة إلى أنه تم تطهير جميع الأماكن الحكومية وسيتم تطهير المواصلات العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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