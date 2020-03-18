إعلامي يكشف عن طريقة بسيطة لصنع "الكمامة المنزلية" (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، طريقة بسيطة لصناعة "الكمامة".





وأحضر "رضوان" خلال تقديمه البرنامج عددًا من المناديل الورق، وقام بتشكيلها بطريقة تشبة "الكمامة المصنعة"، لافتًا إلى أن ذلك بسبب جشع التجار والمغالاة في تقديم أسعار المنتجات الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لموجهة فيروس كورونا.





وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.





وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضافت في بيان لها أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلبًا على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.