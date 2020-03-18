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بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر الفنان محمد حماقي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما انتشار شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونفى حماقي من جانبه جميع ماتم تداولته السوشيال ميديا، مؤكدًا إن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قال خلاله:  "مساء الخير عليكم جميعا أنا بعمل الفيديو دا من البيت، ويمكن مش بعمل دا كتير، بس النهارده جاتلي رسائل كتير جدًا على الواتس آب، إن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل لفيروس كورونا وإن النتائج كانت إيجابية، ولكن ده مش حقيقي خالص أنا في البيت الحمد لله كويس».

وأضاف حماقي: "بشكركم جدًا، وبطمنكم في نفس الوقت، وبطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم، على قد ما تقدروا خليكم في البيت، يعني النزول يكون على قد الشغل بس، بلاش تجمعات والسهر في أماكن زحمة".

يشار إلي أن أخر ظهور لمحمد حماقي، كان في برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، والذي انتهى عرضه بعد فوز فريق نانسي عجرم.

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