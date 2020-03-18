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لامبارد يعلق على حالة نجم تشيلسي بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:24 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حرص المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على التعليق عن إصابة هودسون اودوي لاعب الفريق بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية : "يسعدني أن أقول أن كالوم في حالة جيدة للغاية وهو يشعر بما يشعره دائمًا، وهذه الأخبار التي من الواضح أننا نريد سماعها جميعًا".

وأضاف : "أنا أدرك بالطبع أنه ليس بالإمكان أن يسلم الجميع من هذا الفايروس، ولذا فإنني أحث كل مجتمعات كرة القدم والرياضة على الاستمرار في التصرف بمسؤولية وأن يبحثوا عن سلامة الجميع".

وواصل : "‏أريد أن أوضح بأنني لست خبيرًا في الطب، ولكن عندما يتعلق الأمر بأوقات عصيبة مثل هذه الأوقات، ومن فضلك خذ وقتًا لتتصل بأقاربك الأكبر سنًا والأشخاص الضعفاء الذين قد يكونون بمفردهم".

وتابع : "قلة التواصل الإجتماعي قد تجعلنا نشعر بالوحدة، ولكن يمكننا الإستمرار في دعم بعضنا البعض حتى لو كان ذلك بأننا سنفعله عن بُعد".
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