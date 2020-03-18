Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانسشتر يونايتد يقرر تجديد عقد نجم الفريق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

قرر نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي تجديد عقد نجمه الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط الفريق لمدة موسم واحد لينتهي عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل 2021.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية:"كان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الدولي الصربي ماتيتش البالغ من العمر 31 عامًا في نهاية الموسم الحالي، لكن نادي مانشستر يونايتد تمكن من إنهاء الاتفاق مع ماتيتش على البقاء لموسم آخر بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" رغم ابتعاد ماتيتش عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في النصف الأول من الموسم واقتراب موعد رحيله فرض اللاعب الدولي الصربي نفسه على تشكيلة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في النصف الثاني من الموسم، وبات خيارًا أساسيًا يعتمد عليه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الأوروبي الأمر الذي دفع مسؤولي مانشستر يونايتد لتمديد عقده لمدة موسم إضافي".

وكان ماتيتش قد انضم لصفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 17 ساعة

متعافي من كورونا يروي لـ"الفجر" تفاصيل نجاته من الفيروس.. ويكشف عن الطريقة

منذ ساعتين

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ نصف ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 17 ساعة

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يقدم 11 مليون + ناينجولان من أجل نجم مانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد على رادار كبار أوروبا في الميركاتو القادم

برشلونة يريد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.. وقرار عاجل من الشياطين الحمر

مانشستر سيتي ضد اليونايتد تعرف علي آخر أخبار الفريقين قبل الديربي

مانشستر يونايتد يستغنى عن نجمي الفريق في يناير

نجم مانشستر يونايتد يصدم سولشاير قبل أعياد الميلاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:09 ص

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status