مانسشتر يونايتد يقرر تجديد عقد نجم الفريق

قرر نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي تجديد عقد نجمه الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط الفريق لمدة موسم واحد لينتهي عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل 2021.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية:"كان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الدولي الصربي ماتيتش البالغ من العمر 31 عامًا في نهاية الموسم الحالي، لكن نادي مانشستر يونايتد تمكن من إنهاء الاتفاق مع ماتيتش على البقاء لموسم آخر بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" رغم ابتعاد ماتيتش عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في النصف الأول من الموسم واقتراب موعد رحيله فرض اللاعب الدولي الصربي نفسه على تشكيلة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في النصف الثاني من الموسم، وبات خيارًا أساسيًا يعتمد عليه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والدوري الأوروبي الأمر الذي دفع مسؤولي مانشستر يونايتد لتمديد عقده لمدة موسم إضافي".

وكان ماتيتش قد انضم لصفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.