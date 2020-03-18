Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس "كورونا" يوقف تصوير"الهيبة 4"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أكد وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية أنه تم توقيف تصوير مسلسل "الهيبة" في منطقة البصوص اللبنانية بعد التواصل مع الجهات المعنية.

حديث وزير السياحة جاء بعدما وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلين بأنه هل الوقاية من فيروس كورونا لا يتضمن توقيف تصوير المسلسلات في لبنان؟ معتبرين أن الدولة طلبت عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وقالوا هل تصوير مسلسل الهيبة اليوم ضرورة؟.

وتوقفت بالفعل عدد من شركات الإعلام عن تصوير أعمالها الدرامية في لبنان في الفترة الحالية.

وتوقف تصوير مسلسل "عشيق أمي" لحين انتهاء الأزمة الصحية المنتشرة في لبنان وكذلك مسلسلي "الساحر، والنحات" قد توقفت أيضًا.


Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ نصف ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 12 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 5 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 17 ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ حوالي 4 ساعات

متعافي من كورونا يروي لـ"الفجر" تفاصيل نجاته من الفيروس.. ويكشف عن الطريقة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:09 ص

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status