فيروس "كورونا" يوقف تصوير"الهيبة 4"





أكد وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية أنه تم توقيف تصوير مسلسل "الهيبة" في منطقة البصوص اللبنانية بعد التواصل مع الجهات المعنية.





حديث وزير السياحة جاء بعدما وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلين بأنه هل الوقاية من فيروس كورونا لا يتضمن توقيف تصوير المسلسلات في لبنان؟ معتبرين أن الدولة طلبت عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وقالوا هل تصوير مسلسل الهيبة اليوم ضرورة؟.