بـ6 خطوات.. المستشفيات الجامعية تعلن الحرب على فيروس كورونا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الخطة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اتخذت المستشفيات الجامعية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس وكانت أهم الإجراءات:





1- منع الزيارة نهائيًا ومنع دخول المرافقين إلا في الحالات القصوى:

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أن جميع المستشفيات تسعى للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "، وبالتالي فإنه لا داعي للزيارات للحفاظ على المرضى والطواقم الطبية، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تستقبل الحالات الطارئة،ويأتي هذا ضمن إجراءات الوزارة وخطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





2- تحويل الحالات المشتبه في إصاباتها بكورونا إلى عيادات خاصة وإبلاغ الطب الوقائي:

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه يتم تحويل الحالات المشتبه فى إصاباتها بكورونا إلى عيادات خاصة ويتم إبلاغ الطب الوقائي.





3- عمل المستشفيات الجامعية ليس له علاقة بتعليق الدراسة:

وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أن قرار تعليق الدراسة لن يطبق على عمل المستشفيات الجامعية، لأنها تقدم خدمة للجمهور والمواطنين، وبالتالي لا يمكن تعطيل العمل بها.





4- عمل المستشفيات الجامعية مستمر في جميع محافظات الجمهورية:

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن العمل داخل المستشفيات الجامعية مستمر داخل كافة محافظات الجمهورية، حيث تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدماتها إلى المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية.





5- عدم تخصيص أي مستشفى جامعي كمستشفى عزل صحي:

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أنه لن يتم تخصيص أي مستشفى جامعي كمستشفيات للعزل الصحي للعلاج من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المستشفيات المخصصة للعزل تابعة لوزارة الصحة.





6-تخصيص أماكن وغرف العزل بالمستشفيات الجامعية لوضع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا:

وأضاف عبدالغفار، أنه تم تخصيص أماكن وغرف العزل داخل المستشفيات الجامعية، حيث يتم وضع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لحين التأكد من الإصابة، وعند التأكد يتم إحالتها لمستشفيات وزارة الصحة.





وكان قد أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى إعداد خطة وقائية، بهدف منع انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة الطلاب، وتشمل: التهوية الجيدة لقاعات المحاضرات، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وإتباع الطرق الصحية للسعال، والتغذية السليمة، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بالرشح أو الزكام أو الأنفلونزا، والتنبيه بفحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه في الإصابة.





وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية ستعمل بكامل طاقتها ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بها.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.