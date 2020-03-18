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نجم مانشستر سيتي يكشف مفاجأة بشأن مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف اللاعب الألماني ألكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي مفاجأة عن مباراة فريقه ضد نادي ريال مدريد الإسباني والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو.

وقال جوندوجان في تصريحات حسب صحيفة الماركا : "لقد كانت مباراة الإياب ضد ريال مدريد صعبة للغاية، ونحن نحترمهم كثيراً، ولقد كانوا جيدين في الشوط الأول من المباراة، وكان فوز رائع بالنسبة لنا، لأن الفوز في البرنابيو وفي دوري الأبطال شيء كان يريد اللاعبين والنادي تحقيقه".

وأضاف : "لم تكن لديهم خيارات عديدة في مباراة الذهاب ولكن لا يزال لديهم الكثير ليقدموه في مباراة الاياب، ويجب أن نكون حذرين لان كل شي يمكن أن يحدث".
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