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حل غريب لتأهيل ثنائي برشلونة المصاب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل ثنائي فريق برشلونة الإسباني المصاب، الفرنسي عثمان ديمبلي والأوروجواياني لويس سواريز تدريباتهما التأهيلية، للتعافي من الإصابات القوية التي تعرض لها الثنائي هذا الموسم، وحرمت برشلونة من جهودهما.

وقرر برشلونة منح أجازة سلبية لجميع اللاعبين، بعد تجميد الأنشطة في إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن النجمان يؤديان برنامجهما العلاجي في المنزل، بعد أن لزم لاعبي برشلونة منازلهم خوفاً من التعرض للإصابة بكورونا.

ولجأ النجمان للتعافي عن طريق الفيديو، حيث يتابعان برنامجهما العلاجي مع الطاقم الطبي لبرشلونة بواسطة مكالمات الفيديو.

كما يتابع الطاقم الطبي لبرشلونة حالة الثنائي من خلال مكالمات الفيديو، وذلك في ظل إستحالة تجمعهما في مكان واحد.

وقد يلحق سواريز ببعض المباريات المتبقية لبرشلونة هذا الموسم، بعد أن تقرر إمتداد الموسم الكروي لنهاية يونيو، بحسب ما أعلن الإتحاد الأوروبي اليوم.

وتعرض سواريز للإصابة مع برشلونة في لقاء السوبر الإسباني ضد أتليتيكو مدريد في يناير الماضي، وأجرى جراحة في الركبة أبعدته لنحو 4 أشهر.

بينما تعرض ديمبلي لإصابة قوية في الفخذ، وتقرر غيابه 6 أشهر، ومن الصعب لحاقه بأي مباراة هذا الموسم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا القاتل

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