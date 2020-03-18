Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستقبل غامض يواجهه حكيم زياش رغم توقيعه لتشيلسي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

يواجه المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمسترادم الهولندي، "مأزق" بشأن مستقبله مع النادي الهولندي بسبب توقف الدوريات الأوروبية جراء انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن مستقبل حكيم زياش أصبح غامضا، واللاعب لا يعلم إذا كان سيكمل الموسم الحالي رفقة فريقه أياكس أمستردام الهولندي بعد توقف البطولات الأوروبية، أم سينتقل لفريقه الجديد تشيلسي.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي أعل تعاقده مع حكيم زياش قبل أسابيع، ومن المفترض أن ينتقل اللاعب لصفوف النادي اللندني بداية من الصيف المقبل.

ولكن توقف الدوريات الأوروبية في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، يضع اللاعب في موقف معقد، حيث لا يعلم إذا كان سيستمر مع أياكس خاصة وأن هناك تجاه لاستئناف الدوري الهولندي في الفترة المقبلة، أم سيكون مجبرًا على الإنضمام لصفوف تشيلسي بموجب العقد المبرم بينهما.

وأشارت الصحيفة أن "زياش" لا يعلم أيضًا هل سيسمح له باللعب مع تشيلسي حال استئناف منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في الصيف المقبل، أم أن اللوائح ستمنعه خاصة وأن غير مقيد بقائمة الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

متعافي من كورونا يروي لـ"الفجر" تفاصيل نجاته من الفيروس.. ويكشف عن الطريقة

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 5 ساعات

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ حوالي 4 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ نصف ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 12 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زياش يقترب من مزاملة صلاح في ليفربول

رسميًا.. أياكس يعلن تجديد عقد "حكيم زياش" حتى صيف 2022

تقارير: روما يقدم عرض رسمي لضم حكيم زياش

حكيم زياش على طاولة تشيلسي

صراع بين عمالقة الدوري الإنجليزي لضم حكيم زياش

تشيلسي يتفق مع أياكس للتعاقد مع أحد نجومه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:09 ص

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status