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مسئول بـ"الصحة العالمية" يكشف عن الجديد فى علاج "كورونا" (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:23 ص
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الدكتور علاء حشيش
الدكتور علاء حشيش
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إن "أعداد المصابين بفيروس كورونا تعلن بشفافية، وما نشر عن مصر بإحدى الصحف العالمية "الجارديان" مجرد بحث لا أعرف مصدره.
وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يعرض على قناة "دي إم سي"، أن إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا مبشرة، لافتا إلى أن فريق الرصد والتقصي يعمل بشكل جاد لعزل أي إصابات بالفيروس.

وأشار مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللوائح الصحية العالمية تلزم أي دولة خلال 24 ساعة بالإعلان عن المصابين، وحتى الآن على مستوى العالم هناك 180 ألف حالة تم التبليغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 159 دولة.

وأكد أن عدد الإصابات الخاصة بالدول يتم الإعلان عنها يوميا في مؤتمر صحفي بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، ويتم نشر العدد بصورة شفافة.

وأشار مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية عملت على شحن حوالي 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا حول العالم، وجميع دول العالم لديها حاليا إمكانية في المعامل الخاصة بها لإجراء اختبار "كوفيد 19"، وآخر قارة وصل إليها الفيروس كانت أمريكا الجنوبية، والأعداد قليلة في أفريقيا.

وقال حشيش إن المنظمة عقدت أكثر من اجتماع مع الباحثين في دول العالم للتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا، لافتا إلى أن اللقاح حتى الآن قيد التجارب.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.
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صحة عالمية المصابين بفيروس الكورونا اختبار كورونا

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