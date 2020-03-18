مسئول بـ"الصحة العالمية" يكشف عن الجديد فى علاج "كورونا" (فيديو)

قال الدكتور علاء حشيش، مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إن "أعداد المصابين بفيروس كورونا تعلن بشفافية، وما نشر عن مصر بإحدى الصحف العالمية "الجارديان" مجرد بحث لا أعرف مصدره.

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" الذي يعرض على قناة "دي إم سي"، أن إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا مبشرة، لافتا إلى أن فريق الرصد والتقصي يعمل بشكل جاد لعزل أي إصابات بالفيروس.





وأشار مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللوائح الصحية العالمية تلزم أي دولة خلال 24 ساعة بالإعلان عن المصابين، وحتى الآن على مستوى العالم هناك 180 ألف حالة تم التبليغ عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 159 دولة.





وأكد أن عدد الإصابات الخاصة بالدول يتم الإعلان عنها يوميا في مؤتمر صحفي بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، ويتم نشر العدد بصورة شفافة.





وأشار مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية عملت على شحن حوالي 1.5 مليون اختبار لفيروس كورونا حول العالم، وجميع دول العالم لديها حاليا إمكانية في المعامل الخاصة بها لإجراء اختبار "كوفيد 19"، وآخر قارة وصل إليها الفيروس كانت أمريكا الجنوبية، والأعداد قليلة في أفريقيا.





وقال حشيش إن المنظمة عقدت أكثر من اجتماع مع الباحثين في دول العالم للتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا، لافتا إلى أن اللقاح حتى الآن قيد التجارب.



