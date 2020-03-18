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مصير البطولات الأوروبية بعد قرارات الإتحاد الأوروبي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الثلاثاء 17 مارس موقفه من البطولات الأوروبية الخاصة باليويفا، بالإضافة لحسم مصير الدوريات الأوروبية المختلفة.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد علق كافة بطولاته لمطلع أبريل القادم، بعد استشراء فيروس كورونا في أوروبا، تبعه تجميد معظم الدوريات المحلية.

واجتمع الإتحاد الأوروبي برئاسة السلوفيني ألسكندر تشيفرين، وممثلي كلاً من، رابطة اللاعبين المحترفين العالمية FIFPRO ورابطة الأندية الأوروبية ECA، أعقبه إجتماع بالفيديو مع ممثلي 55 إتحاداً أهلياً، هي أعضاء الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقرر الإتحاد الأوروبي، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي كان مقرراً لها خلال شهر يونيو القادم لمدة عام واحد، لتقام في صيف العام القادم 2021.

وأعطى هذا القرار إمكانية إستكمال بطولات الدوري المعلقة حتى نهايتها، وأبرزها الدوريات الخمس الكبري: الإسباني والإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني، والتي أعلنت تجميد البطولات حتى 3 أبريل القادم.

وفي سياق متصل، قرر إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" تأجيل بطولة كوبا أميركا التي كانت مقررة في الصيف القادم لمدة عام واحد، لتقام في صيف العام القادم 2021.

مواعيد نهاية الموسم

وأعطى اليويفا موعد 30 يونيو كنهاية للموسم الجاري، حيث تقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 يونيو القادم، ونهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 24يونيو المقبل.

وبالتالي ستكون أمام الإتحادات فرصة لمد الموسم لفترة تزيد عن 20 يوماً، وذلك نظراً لفترة التوقف الجارية، ومن ثم عم تعرضها لخسائر مادية.

لكن في الوقت ذاته، من الصعب إستكمال تلك المباريات بحضور جماهيري، حيت مازالت الرؤية غامضة حتى الآن حول مدى إمكانية الحد من إنتشار هذا الوباء.

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الكلمات المفتاحية

تجميد الدوري الويفا

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