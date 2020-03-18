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رئيس فيورنتينا: معاً للقضاء على كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أطلق نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم، حملة تبرعات، من أجل المساهمة في القضاء على فيروس كورونا، المستشري بصورة كبيرة داخل إيطاليا.

وبدأ النادي، برئاسة "روكو كوميسو" ا حملة تبرعاته بمبلغ 250 ألف يورو، توجه للمستشفيات، والتي تضم الحالات المعزولة بسبب كورونا.

ونقلت شبكة "فوتبول إيطاليا" تصريحات كوميسو، والتي قال من خلالها: "نحن ندعم بكل قوة، كل من يسعى لإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "أتابع الموقف بكل تركيز عن قرب، بالطبع الموقف الآن بالغ الخطورة والقلق بعد الإنتشار الكبير للمرض داخل إيطاليا".

وتابع: "أعلن من الآن أنني على أتم إستعداد لتقديم أي دعم أنا وعائلتي وأصدقائي، مستعد لبذل كل شئ لمن يسعى لإنقاذ البشرية من هذا الخطر".

وأتم: "أوجه الدعوة لعائلة فيورنتينا بالتكاتف خلال هذه الأوقات الصعبة ومحاولة تخطي تلك الأزمة، وأود التقدم بالشكر لجميع الأطباء والممرضات وكل القائمين على المستشفيات، التي تواجه ذلك الفيروس القاتل".

وأطلق النادي البنفسجي حملة على موقعه الرسمي عنوانها "FORZA E CUORE" وتعني "الصلابة والعاطفة" في إشارة لضرورة تكاتف الجميع لمواجهة كورونا.

وسيتم توجيه جميع الأموال للمستشفيات، لشراء جميع الوسائل والمستلزمات اللازمة لحماية الشعب الإيطالي من كورونا.

يذكر أن نادي فيورنتينا يضم بين صفوفه ثلاثة لاعبين مصابين بكورونا، وهم المدافع الأرجنتيني جيرمان بادزيلا، والمهاجم الإيطالي باتريك كوتوروني وزميله الصربي دوسانش فلاهوفيتش.

إصابات كورونا في إيطاليا

وسجلت التقارير 23073 حالة إصابة بكورونا، ووصل عدد الوفيات لـ2158 حالة حتى الآن.

كما تم الإعلان اليوم عن إصابة ماتيا زاكايني لاعب فريق هيلاس فيرونا، لتصبح الإصابة رقم 13 بين لاعبي الكالتشيو.

وسبق إصابة زاكايني، تأكيد إصابة بليز ماتويدي نجم يوفنتوس اليوم، ليلتحق الثنائي بلاعبي سامبدوريا: مانولو جابيانيني وعمر كولي ومورتن ثورسبي وفابيو ديباولي وألبين إيكدال وبيرستوش بيريزينسكي، وثلاثي الفيولا.

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