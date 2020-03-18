محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الأوضاع مستقرة تمامًا في المحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى تطبيق قرارات وزارة الصحة دون أي إضافات، حيث تواصل مع الوزيرة دكتورة هالة زايد للتنسيق في هذا الشأن.





وأضاف "حنفي" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه فيما يخص قرار حجر العاملين بالقطاع السياحي، فإن هذه القرارات تطبق على العاملين بالفنادق والمزارات والبازارات والمطاعم والأماكن السياحية فقط، وما أشيع عن عمل كردون كامل حول مدينة الغردقة و"محدش هيخرج أو هيدخل"، كلام عار تمامًا من الصحة.





وأوضح محافظ البحر الأحمر: "لدينا بعض الفنادق ظهرت فيها حالات، وعددهم نحو 20 حالة، منهم من انتقل إلى مستشفى مطروح، والأماكن التي ظهرت فيها الحالات أغلقناها على الناس الموجودين فيها، قدمنا لهم كل الرعاية الصحية اللازمة كإجراء احترازي".





وأشار إلى أنه جرى فرض إجراءات احترازية بالنسبة للفنادق، حيث أغلقنا المنشآت التي اكتشفنا الحالات فيها، وكل المقيمين فيها حصلنا منهم على عينات ومسحات للاطمئنان عليهم وجاءت جميعها سلبية.





وتابع المحافظ إلى أن الإجراء القادم سيكون خاصة بالسائح الأجنبي الذي سيسافر إلى دولته، ولن نستقبل مجموعات سياح جدد، وسنجعل العاملين في هذه الفنادق يقيمون فيها لمدة 14 يومًا، لأنهم احتكوا بمصابين بالمرض، للتأكد من سلامتهم كإجراء احترازي، وعقب انتهاء المدة سيعود كل عامل إلى بلده وسط أهله ونحن مطمئنين عليه.





وتابع المحافظ: "كل الشائعات التي أثيرت حول غلق الكمائن وعدم خروج أو دخول أحد إلى البحر الأحمر، عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمور تسير بشكل طبيعي جدا"، مضيفا: "عندما وصل إلينا أنباء عن ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة بعض الشائعات التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، على الفور تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الأمر ومن يثبت التلاعب في الأسعار يتحمل مسؤولية ما قام به".





وناشد المحافظ جميع أهالي البحر الأحمر، عدم الانسياق وراء الشائعات ويكونوا على قدر المسؤولية تجاه بلدهم، ويحصلون على معلوماتهم من الجهات المختصة لعدم إثارة البلبلة.