نصائح الفنان والصيدلي أحمد جمال لـ "جمهوره": "خليكم في البيت"





شارك الفنان والصيدلي الفنان أحمد جمال، جمهوره منشورًا توعويًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".



وقال آخر: "من بكره هتبدأ مبادرة مش هننزل اللي كانت طبقتها الاول الصين ودلوقتي بيحتفلوا انهم هزموا المرض بالتزامهم ووعيهم.. إحنا كمان نقدر نعمل كده ونخلي العالم كله يتكلم عن وعينا والتزامنا وإننا نكون تاني دولة تتقدر تتغلب علي المرض باذن الله بوعي شعبها ونفتخر قدام العالم كله"

وعلق ثالث: "من بكره كل الطلبة والفئات اللي واخده إجازه أسبوعين محدش يخرج من البيت إلا للضروره القصوي إحنا ناس كبيرة ومسئولة مش أطفال وهنقدر نستحمل.

يذكر أن آخر عمل كان لجمال أغنية "كل سنة وأنت طيب" والذي طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وحققت نجاحات كبيرة، حتى الآن.









وكتب عبر حسابه: "الأولوية للبقاء في المنزل.. رجاءً إلتزموا منازلكم حرصًا على حياة الجميع.. خليك_في_البيت".وحاز منشوره على الكثير من الإعجابات، كما علق أحد الجمهور: "أبو حميد انا اراهنك انك اتصورت الصوره دى ونزلت الشارع اكيد مش هتقعد في البيت بالكاب والچاكيت الجلد"، ورد عليه جمال قائلاً:" ٤٨ ساعه ماخرجتش بره البيت ومكمل واللبس ده عشان بصورلكم حاجات هتعجبكوا".