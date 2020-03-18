Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهير رياضيين تبروعوا لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

ضرب فيروس كورونا الجديد في الأيام القليلة الماضية الدول الأوربية مما أدى لوقف الأنشطة الكروية حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور أسبوعين خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس الجديد مما أدى لتبرع بعض المشاهير لمواجهة هذا الفيروس.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز المشاهير الرياضين الذين تبرعوا لمواجهة فيروس كورونا الجديد:

تبرع بعض نجوم واندية كرة القدم بمبالغ مالية طائلة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والعمل على إيجاد علاج لمواجهته حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التبرع بمبلغ قدره 40 ألف جنيه إسترليني بينما نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في جمع تبرعات قيمتها 340 ألف يورو، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع فيروس كورونا.

ومن نجوم كرة القدم تبرع اللاعب الدولي الإيطالي لورنزو إنسيني مهاجم نادي نابولي الإيطالي بمبلغ قدره 100 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلي اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي الذي تبرع بمبلغ قدره 41 الف جنيه إسترليني إلى اللجنة الوطنية السنغالية التي تقاتل ضد فيروس كورونا الجديد وأخيرا تبرع اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ قدره 27 ألف جنيه إسترليني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الويفا

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 17 ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 16 ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 11 ساعة

منشور منسوب لشقيق ياسمين عبد العزيز يطالبها خلاله بإعلان زواجها رسميا من العوضي

منذ ساعة الا ربع

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

آخرهم مدافع هانوفر الألماني.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم الرياضة (تقرير)

كيف أثر فيروس كورونا على الدوريات الأوروبية؟

أحمد موسى عن تعطيل الدراسة: الشعب هو المسؤول (فيديو)

كورونا ينهش العالم.. أبرز خسائر الدوريات الأوروبية بعد تأجيلها

أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن فيروس كورونا

نجوم تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status