مشاهير رياضيين تبروعوا لمواجهة فيروس كورونا

ضرب فيروس كورونا الجديد في الأيام القليلة الماضية الدول الأوربية مما أدى لوقف الأنشطة الكروية حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور أسبوعين خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس الجديد مما أدى لتبرع بعض المشاهير لمواجهة هذا الفيروس.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز المشاهير الرياضين الذين تبرعوا لمواجهة فيروس كورونا الجديد:

تبرع بعض نجوم واندية كرة القدم بمبالغ مالية طائلة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والعمل على إيجاد علاج لمواجهته حيث أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التبرع بمبلغ قدره 40 ألف جنيه إسترليني بينما نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في جمع تبرعات قيمتها 340 ألف يورو، لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع فيروس كورونا.

ومن نجوم كرة القدم تبرع اللاعب الدولي الإيطالي لورنزو إنسيني مهاجم نادي نابولي الإيطالي بمبلغ قدره 100 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلي اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي الذي تبرع بمبلغ قدره 41 الف جنيه إسترليني إلى اللجنة الوطنية السنغالية التي تقاتل ضد فيروس كورونا الجديد وأخيرا تبرع اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ قدره 27 ألف جنيه إسترليني.