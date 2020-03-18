بينهم رئيس ريال مدريد السابق.. أبرز المسئولين الذين تعرضوا للإصابة بكورونا

ضرب فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" العديد من مسئولي كرة القدم البارزين وذلك بعد تفشي الوباء في عدد من بلاد العالم وتسجيله أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات.

أبرز مسئولي كرة القدم ممن تعرضوا للإصابة بكورونا

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز المسئولين البارزين في لعبة كرة القدم ممن تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" حيث تفشي الوباء القاتل في عدد كبير من بلان العالم مسجلا أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات وإليكم المصابين:-

- إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس اليونانى

البداية كانت بإصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، بفيروس كورونا، حيث أعلن الفريق وضع رئيسه تحت الحجر الصحي وفحص كافة الأشخاص ممن اختلطوا به.

- مارتين أورتيجا مدير ليجانيس الإسباني

الفيروس المميت أخذ جولة في اسبانيا حيث أعلن نادي ليجانيس الإسباني إصابة مديره مارتين أورتيجا بوباء كورونا المستجد المعروف بـ"المعروف بـ"COVID – 19"، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إيجاببة الإصابة وعلى الفوز تم وضع مدير الفريق الإسباني بالحجر الصحي، كما قرر النادي عزل كل من تعامل معه بشكل مباشر لمدة اسبوعين.

- ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس فلامنجو

ثالث إصابات فيروس كورونا العالمية البارزة في كرة القدم كانت من بوابة فريق فلامنجو البرازيلي الذي أعلن إصابته نائب رئيس مجلس الإدارة ماوريسيو جوميز دي ماتوس بالوباء اللعين ومعه مسئول التسويق بالنادي حيث أثبتت نتائج التحاليل إيجابية إصابتهما بالمرض العالمي.

- سلافيسا كوكيزا رئيس الإتحاد الصربي

جولة كورونا تابعت المسير إلى صربيا حيث أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم، في بيان رسمي، إصابة رئيسه سلافيسا كوكيزا، بالوباء العالمي "COVID – 19" حيث ظهرت على الرئيس أعراض الفيروس ومن ثم أثبت نتائج التحاليل إيجابية الإصابة.

- لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق

آخر ضحايا فيروس كورونا من مسئولي كرة القدم في العالم كان الإسباني لورينزو سانز، رئيس نادى ريال مدريد السابق، الذي أثبتت نتائج تحاليه إيجابية إصابته بوباء "COVID – 19" المستجد حيث أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن رئيس الملكي السابق يرقد في العناية المركزة داخل إحدى مستشفيات إسبانيا تحت الحجر الصحي.