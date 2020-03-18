منشور منسوب لشقيق ياسمين عبد العزيز يطالبها خلاله بإعلان زواجها رسميا من العوضي





بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.



وقال وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، "بص يابني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت عليا وشتمت فيا وفي أهلي الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم".



وأضاف: "أنا بردو اللي بعمل فضايح وهي دي الأصول!!.. اعلنوا جوازكم".



وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع ما نشره شقيق ياسمين، كما هاجمه البعض لأنه مسح ماكتبه بعد دقائق فيما أعرب البعض الآخر عن استياءه من طريقة هجومه على شقيقته.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يهاجمها خلاله من جديد