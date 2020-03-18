Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي يعرب عن تقديره لدعم كينيا لمصر في "سد النهضة"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:01 ص
Advertisements
السيسي ونظيره الكيني
السيسي ونظيره الكيني
الفجر
Advertisements
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديره لنظيره الكيني وموقفه الإيجابي الداعم لمصر في مسألة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وتلقى السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى. 

وأعرب الرئيس الكيني من جانبه عن دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة. وعلي صعيد العلاقات الثنائية؛ أشاد الرئيس كينياتا بالتطور المتواصل بين البلدين في شتى المجالات، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس كينياتا في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بكينيا، مشيرًا سيادته إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

كما أعرب الرئيس عن التقدير للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا سيادته أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية، ومشددًا على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة السيسي إثيوبيا

أخبار تهمك

نجم ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 10 ساعة

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 3 ساعات

"القوى العاملة" تكشف مصير موظفي القطاع الخاص من القرارات الحكومية

منذ حوالي 4 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الكيني.. ويشيد بتطورالعلاقات بين البلدين

صحف اليوم.. اهتمام واسع بكلمة السيسي لمؤتمر "إفريقيا" وتأخير مفاوضات السد

ننشر تصريح سامح شكري حول المماطلة الإثيوبية بشأن سد النهضة

نائب وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الأفريقي المعني بالهجرة

عاجل| السيسي يتلقى اتصالا من ترامب ويناقشان ملف سد النهضة

تحرك عاجل من السودان لحل أزمة سد النهضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

09:36 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status