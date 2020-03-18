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عاجل.. أول تعليق لمحي إسماعيل على شائعة إصابته بفيروس "كورونا" (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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عبر الفنان محيي إسماعيل عن استياءه الشديد إزاء شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذلع على قناة "سي بي سي" قائلًا: والله معرفش كتبوا عني كده ليه.. حاجة سيئة أوي موضوع الشائعات ده والتناغم معاها".

وتابع: "أنا دايمًا بقول إن ربنا حاميني وحامي مصر كلها"، موضحًا أن أزمة كورونا جعلت الشعب المصري على قلب رجل واحد.



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