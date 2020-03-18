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وزير الصحة الأسبق يوجه نصيحة عاجلة لمصابي كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:34 ص
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تاج الدين
تاج الدين
هدى عبدالرازق
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أوضح الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن من يشعر بارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 37.6 درجة، وكحة، وسعال بسيط، يلتزم منزله، ويتناول مجموعة "الباراستامول"، ودواء للكحة، ولكن إذا زادت الأعراض كحدوث صعوبة في التنفس، فعلى المريض اللجوء للطبيب.

وقال "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "أصحاب الأعراض الشديدة والحادة هم من يلجأون للمستشفيات.. سيبوا المستشفيات للحالات الأولى"، موضحا أن 90% من حالات الإصابة بسيطة.

وشدد وزير الصحة الأسبق، على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية، منوها بأنه بؤر الإصابة في مصر مرصودة، ويتم التعامل معها جيدا.

وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، صحة الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس «كورونا» في مصر.

وقال المركز إن الصور المتداولة «غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة».

وأشار المركز الاعلامي إلى أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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وزير الصحة الأسبق حالات الاصابة تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه الدكتور عوض تاج الدين الاجراءات الوقائية ارتفاع في درجة الحرارة

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