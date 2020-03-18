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الكشف عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم المقاولون العرب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بصفقات هجومية قوية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي المقاولون العرب من أجل الحصول على توقيع مهاجم فريق ذئاب الجبل، الشاب طاهر محمد طاهر، صاحب الـ22 عام.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"،  أن مسؤولو الزمالك فاوضوا اللاعب، ويجرون حاليًا اتفاقهم مع مسئولي نادي المقاولون العرب من أجل إنهاء صفقة اللاعب مبكرًا.

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