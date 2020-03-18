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عاجل.. تحذيرات من الأرصاد عن طقس الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من نشاط الرياح وسقوط الأمطار على معظم محافظات ومناطق الجمهورية، اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020.

القاهرة الكبرى

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

الوجه البحري

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة.

السواحل الشمالية الغربية

مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.


ومن جانبه كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 18/3/2020.

وأوضح "شاهين"، أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ليسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

ووجه تنبيه مهم للمواطنين بعدم تخفيف الملابس لبرودة الطقس ليلا ونهارا، مع متابعة النشرات الجوية لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، وتوخي الحذر عند القيادة قدر الإمكان، وإتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.

وفي تصريحات صحفية، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حركة الملاحة البحرية على البحرين "المتوسط والأحمر"، مشيرا إلى وجود رياح معتدلة ونشطة خلال فترات النهار تؤدي إلى إحساس المواطنين بانخفاض الحرارة وبرودة الجو.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى هدوء سرعات الرياح، وتبلغ درجة الحرارة على القاهرة 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري 18 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 درجة، وجنوب سيناء 22 درجة، وشمال الصعيد 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة مئوية.

عاجل.. تحذيرات من الأرصاد عن طقس الأربعاء
عاجل.. تحذيرات من الأرصاد عن طقس الأربعاء
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