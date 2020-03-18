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كارتيرون والغندور ليست الأولى.. مواقف محرجة للإعلاميين الرياضيين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:26 ص
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كارتيرون
كارتيرون
محمد الدمتناوي
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سخر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، من خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي"، المذاع على قناة الزمالك، بعدما تحدث عن أحقية الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018.

الاتحاد الأفريقي ظلم الأهلي

حيث تحدث كارتيرون، قائلا:" الاتحاد الأفريقي تحامل على الأهلي وأوقف بعض اللاعبين دون داعي واتخذ قرارا ضدي".

وتابع:" لا أفهم لماذا قبلنا أن نلعب تلك المباراة رغم تعرض حافلة اللاعبين للهجوم من جماهير الترجي.. كل الظروف كانت تشير لحدوث كارثة لكننا نجونا، وتعرض الأهلي حينها للظلم".

موقف الغندور وكارتيرون ليس الأول، ولكن هناك العديد من المواقف التي تعرض لها الإعلاميين الرياضيين للإحراج، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي" في السطور التالية.

أبو تريكة يسخر من هيثم فاروق

سخر النجم محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، من هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، بسبب حصول الأخير على المركز الأول في دورة ودية أقيمت في قطر.

وكان الإعلامي محمد سعدون الكواري، مقدم البرامج بمجموعة قنوات بي إن سبورت، قد نشر فيديو يسأل فيه هيثم فاروق عن شعورة بعد حصول هيثم فاروق على المركز الأول، ليفاجئه أبو تريكة ويرد قائلا "أول مرة يحصل على المركز الأول".

عدلي القيعي يهاجم خالد الغندور

هاجم عدلي القيعي مقدم برنامج ملك وكتابة مع إبراهيم المنيسي والذي يذاع على قناة الأهلي، خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، بسبب إعتراض الأخير أن يكون جهاد جريشه حكماً في مباراة يكون طرفها المارد الأحمر.

وقال القيعي:" إنت مالك بالنادي الأهلي ودي حاجة متخصكش وملكش دعوة بيها ليه بتدخل نفسك فيها، احنا بنعترض على حاجات بتضيع حق الأهلي وبتخسره ماتشات وبطولاته".

فايلر يحرج أحد الصحفيين بسبب إختياراته الفنية

أحرج السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والزمالك والتي أقيمت في بطولة السوبر المصري، في فبراير الماضي.

واعترض أحد الصحفيين الحاضرين لتغطية المؤتمر الصحفي على قرارات فايلر الفنية، واختياراته للتشكيل، ليرد عليه السويسري قائلًا: "هل أنت مدرب".

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