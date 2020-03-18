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الكنيسة توضح حقيقة قرار البابا بالصوم 3 أيام بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد قرر الصوم لمدة ثلاثة أيام انقطاعيًا في جميع كنائس الكرازة المرقسية، ليرفع الله عن مصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة في هذه فترة الصوم الأربعيني، بالصوم الانقطاعي.

وأوضح "حليم"، لبوابة الفجر، أن الكنيسة في فترة الصوم الأربعيني لا تحتاج إلى قرار تخصيصي من قداسة البابا لفرض صوم انقطاعي، مؤكدًا أن الكنيسة تصوم يوميًا انقطاعي حتى نهاية فترة الـ٥٥ يوم من الصوم الأربعيني. 

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميا ونص البيان على كالتالي: تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.

تابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...الخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.

وأضافت، الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلي أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات)،مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا بوابة الفجر الكنيست البابا الاوبئة

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