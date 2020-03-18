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رسالة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين: "أرجوكم متخرجوش كتير"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:29 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تفعل كل تعليمات منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأولى وحتى الآن، وتقوم بعمل تقصي في كل الأماكن، وتقوم بعزل المشتبه بهم، وعزل المصابين.

وأكدت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به مصر، هو ما نصح به مدير منظمة الصحة العالمية بالأمس، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بما تقوم به مصر.

ووجهت وزيرة الصحة، رسالة للمواطنين، قائلة: "خدوا الموضوع بجد، الموضوع عالمي، وأفضل الأنظمة الصحية في العالم لا تقدر عليه بسهولة، إحنا خايفين عليكم وعلى المجتمع، وأرجوكم متخرجوش كتير، وحافظوا على كبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم الخروج في تجمعات، والحد من الزيارات العائلية، أتحملوا شوية وبسطوا الموضوع على نفسكم والتزموا".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

ولفتت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوهت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشفت عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 26 حالة

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