Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:10 ص
Advertisements
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد كشك
Advertisements
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيدة منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع رئيس حي شرق وحي غرب المنصورة لشن حمله مكبره لمصادرة النارجيلة "الشيش"، وغلق جميع المقاهي و"الكافيتريات"، داخل مدينة المنصورة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة بغرب المنصورة عن إغلاق 30 مقهى و"كافية" شملت منطقة مجمع المحاكم، وشارع عبدالسلام عارف والترعة وشارع كلية آداب والجلاء وحي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية السفلية، وتم مصادرة جميع "الشيش" التي تم ضبطها.

كما أسفرت الحملة التي تم شنها بحي شرق عن إغلاق 15 مقهى و"كافيه" شملت شارع سعد زغلول، وقناة السويس وشارع الجيش، وتم مصادرة جميع "الشيش" التي تم ضبطها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملة هي خطوة ضرورية، ضمن الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم انتشاره وأن غلق هذه المقاهي و"الكافيتريات" لمدة مؤقتة لحين التأكد من خلو جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة من الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وناشد المحافظ جموع المواطنين أبناء الدقهلية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والمحافظة لنتخطى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وعلى صعيد آخر شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأعلى عن لجنة دائمة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وغرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعه التداعيات وتلقى شكاوى المواطنين.

ووجه فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة باستمرار أعمال تطهير المنشآت، والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات للوقاية.

وكلف رؤساء والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقه وحسم، وتنفيذ حملات للرقابة على الصيدليات ومحلات الأغذية، للتأكد من البيع لمستلزمات التطهير والوقاية والسلع الغذائية للمواطنين دون مغالاة في أسعارها، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الأماكن. 

وأوضح مختار أن فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة مستمرة في أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات للوقاية والحد من انتشار الفيروس. 

كما كلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقه وحسم، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وكافة الأجهزة المعنية والتي تمثلت في حظر الشيشة بالمقاهي و"الكافتيريات"، وإيقاف الأسواق الأسبوعية وحظر أقامه أي فعاليات ذات كثافة كبيرة من المواطنين وكذلك إلغاء التوقيع بالبصمة لجميع العاملين بالوحدات الإدارية، وأيضا غلق مراكز و"سناتر"، الأنشطة التعليمية.
تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة
تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة
تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة
تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة
تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة
تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاهى غرفة مركزية صحة عالمية سناتر التعليم سناتر تطهير المنشات تداعيا السناتر التعليمية الأسواق الأسبوعية احترازي

أخبار تهمك

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ 37 دقيقة

أول توقيع من المصري على أزمة كريم العراقي مع الزمالك

منذ ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

فرق "الأمان الحيوي" تطهر المنشآت وأماكن التجمعات بالدقهلية

الشباب والرياضة بالدقهلية تعقم المنشأت الشبابية للتصدي لفيروس كورونا (صور)

محافظ الدقهلية: حملات أمنية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية

صحة الدقهلية: حملة تطهير بجميع المصالح الحكومية والمدارس (صور)

حظر الشيشة بالمقاهي والكافيتريات وإيقاف جميع أسواق الدقهلية

الطب البيطري في الدقهلية يشن حملة للتطهير في نبروة للوقاية من فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

04:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status