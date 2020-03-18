تفاصيل حملة مصادرة"الشيش" بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيدة منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع رئيس حي شرق وحي غرب المنصورة لشن حمله مكبره لمصادرة النارجيلة "الشيش"، وغلق جميع المقاهي و"الكافيتريات"، داخل مدينة المنصورة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأسفرت الحملة بغرب المنصورة عن إغلاق 30 مقهى و"كافية" شملت منطقة مجمع المحاكم، وشارع عبدالسلام عارف والترعة وشارع كلية آداب والجلاء وحي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية السفلية، وتم مصادرة جميع "الشيش" التي تم ضبطها.





كما أسفرت الحملة التي تم شنها بحي شرق عن إغلاق 15 مقهى و"كافيه" شملت شارع سعد زغلول، وقناة السويس وشارع الجيش، وتم مصادرة جميع "الشيش" التي تم ضبطها.





وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملة هي خطوة ضرورية، ضمن الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم انتشاره وأن غلق هذه المقاهي و"الكافيتريات" لمدة مؤقتة لحين التأكد من خلو جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة من الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.





وناشد المحافظ جموع المواطنين أبناء الدقهلية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والمحافظة لنتخطى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.





وعلى صعيد آخر شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأعلى عن لجنة دائمة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وغرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعه التداعيات وتلقى شكاوى المواطنين.





ووجه فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة باستمرار أعمال تطهير المنشآت، والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات للوقاية.





وكلف رؤساء والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقه وحسم، وتنفيذ حملات للرقابة على الصيدليات ومحلات الأغذية، للتأكد من البيع لمستلزمات التطهير والوقاية والسلع الغذائية للمواطنين دون مغالاة في أسعارها، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الأماكن.





وأوضح مختار أن فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة مستمرة في أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات للوقاية والحد من انتشار الفيروس.





كما كلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقه وحسم، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وكافة الأجهزة المعنية والتي تمثلت في حظر الشيشة بالمقاهي و"الكافتيريات"، وإيقاف الأسواق الأسبوعية وحظر أقامه أي فعاليات ذات كثافة كبيرة من المواطنين وكذلك إلغاء التوقيع بالبصمة لجميع العاملين بالوحدات الإدارية، وأيضا غلق مراكز و"سناتر"، الأنشطة التعليمية.