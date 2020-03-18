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مصطفى أبو سريع يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل دوره في مسلسل "نساء من دهب"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:45 ص
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بوابة الفجر
حوار مصطفي فكيه_تصوير ياسمين عليوة
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يشارك النجم مصطفى أبو سريع في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نساء من ذهب" بجانب النجمة نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهاله فاخر وسميحه أيوب.

وقال مصطفى أبو سريع في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أنه عمل مختلف تمامًا عن مسلسل "ولاد إمبابة"، أبطاله نجمات تربى جيل كامل على أعمالهم، وهن الفنانات نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب. 

وأوضح أن العمل مع المخرج وائل إحسان ممتع جدًا، فهو عبارة عن حلقات منفصلة متصلة، لافتًا إلى أن دوره يعتبر ضيف شرف، فيقدم دور نجل القديرة نبيلة عبيد.

وعبر "أبو سريع" عن غضبه بسبب الانتقادات التي وجهت للمسلسل، مشيرًا إلى أنه ضد أي انتقادات توجه للأعمال قبل طرحها، لأن كل شخص له حق الرأي ولكن بعد عرض العمل، وفي الحقيقة العمل تجربة مختلفة جدًا تجمع الكثير من الأجيال مع بعضهما.

مسلسل "نساء من ذهب" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب لـ السيت كوم ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبي.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التي تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

كانت النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد، قد بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسي للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

وتجتمع نادية الجندي ونبيلة عبيد في "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائي من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما فى عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضي وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التي تم الانتهاء من كتابتها.

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