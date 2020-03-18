Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "كورونا".. وزير الصحة السابق يقدم روشتة للمصابين بـ"البرد"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:52 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أشاد الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة صحيحة.

وناشد "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الوقائية، منوها بأنه بؤر الإصابة في مصر مرصودة، ويتم التعامل معها جيدا.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن من يشعر بارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 37.6 درجة، وكحة، وسعال بسيط، يتناول مجموعة "الباراستامول"، ودواء للكحة، ولكن إذا زادت الأعراض كحدوث صعوبة في التنفس، فعلى المريض اللجوء للطبيب.

وأضاف، "أصحاب الأعراض الشديدة والحادة هم من يلجأون للمستشفيات.. سيبوا المستشفيات للحالات الأولى"، موضحا أن 90% من حالات الإصابة بسيطة.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، صحة الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض وترويجها على أنهم ضحايا لفيروس "كورونا" في مصر.

وقال المركز إن الصور المتداولة "غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا على نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حالات الاصابة تعليق الدراسة في الجامعات تداعيا الوقاية منه الاجراءات الوقائية احترازي

أخبار تهمك

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 17 ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 4 ساعات

متعافي من كورونا يروي لـ"الفجر" تفاصيل نجاته من الفيروس.. ويكشف عن الطريقة

منذ أقل من ساعتين

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تامر أمين عن صور ضحايا كورونا المزيفة: "سيناريو الإخوان"

بسبب كورونا.. تامر أمين: الكحول أصبح أغلى من البترول

"ناموا كويس وتفائلو".. تعرف على خطة مواجهة الكورونا

الرئاسة: خطواتنا لمواجهة كورونا تتسق مع إجراءات العالم

محافظ البحر الأحمر: السياح لا يريدون مغادرة المحافظة

داعية يكشف عن حكم الصلاة في غير المساجد بسبب الكورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:09 ص

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status