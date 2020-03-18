"الصحة" تكشف عن أسباب تزايد حالات الإصابة بكورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن سبب تصاعد أرقام الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ5 أيام الماضية، موضحة أنها نتجت عن مخالطة المرضى، لافتًا إلى أن ما لا يقل عن 70 أو 75% من إصابات فيروس كورونا في مصر مخالطين لحالات مصابة.





وتابعت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء: "نعمل بحرص مع المواطنين، ووفقًا لمعايير العلمية".





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن مصر تنفذ كل تعليمات منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول وحتى الآن، وتتقصى عن كل الأماكن، وتقوم بعزل المشتبه بهم، وعزل المصابين.



