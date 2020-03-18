Advertisements
Advertisements
Advertisements

مينا مسعود يتعرض للهجوم بعد ارتداءه فستانا نسائيا للتوعية من فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements

نشر مينا مسعود، فيديو عبر تطبيق" تيك توك" وكان يرقص مع فنانة أجنبية ويتبادلان الرقصات والأدوار وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر "مينا " في الفيديو وكان مرتديا بدلة كلاسيك وكان يرقص على نغمات أغاني أجنبية مع فنانة أجنبية ، قام مينا بغلق مفتاح النور وسرعان ما تبادلا الأدوار حيث ظهر مرتديًا الفستان وظهرت الآخري مرتدية البدلة.

قام "مسعود بالتعليق علي الفيديو قائلًا: "أقسم بأنني قمت بتعقيم يدي بعد أن قلبت المفتاح، قاصدًا بذلك أنه يحمي نفسة من فيروس "كورونا". 
 I sanitized my hands after I flipped the switch. I swear! "

وجاءت تعليقات الجمهور فيها شيئ من النقد والهجوم، بعد ارتداءه فستانًا نسائيًا حيث علق البعض كالتالي" إية الهبل دا، دا إتجنن خالص".

وعلق أخرون بالإنجليزية "im actually laughing and crying, ok thats was random, oh my god, love you mena"

يذكر أن مينا مسعود أدي دور" علاء الدين" ، في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" وهو فيلم من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الأسطوري، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي تلعب دور "الأميرة ياسمين".



Advertisements

أخبار تهمك

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

منذ ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

شديد البرودة وأمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

منذ نصف ساعة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس التونسي يعلن حظر التجول من الـ 6 مساءً إلى 6 صباحاً

منذ حوالي 3 ساعات

منشور منسوب لشقيق ياسمين عبد العزيز يطالبها خلاله بإعلان زواجها رسميا من العوضي

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status