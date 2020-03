مينا مسعود يتعرض للهجوم بعد ارتداءه فستانا نسائيا للتوعية من فيروس كورونا (فيديو)

قام "مسعود بالتعليق علي الفيديو قائلًا: "أقسم بأنني قمت بتعقيم يدي بعد أن قلبت المفتاح، قاصدًا بذلك أنه يحمي نفسة من فيروس "كورونا".

I sanitized my hands after I flipped the switch. I swear! "



وجاءت تعليقات الجمهور فيها شيئ من النقد والهجوم، بعد ارتداءه فستانًا نسائيًا حيث علق البعض كالتالي" إية الهبل دا، دا إتجنن خالص".









وعلق أخرون بالإنجليزية "im actually laughing and crying, ok thats was random, oh my god, love you mena"يذكر أن مينا مسعود أدي دور" علاء الدين" ، في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" وهو فيلم من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم الأسطوري، ويل سميث، الذي يلعب دور "الجني"، والممثلة البريطانية ناعومي سكوت التي تلعب دور "الأميرة ياسمين".